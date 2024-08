ITS Academy di Catania presenta i nuovi corsi dell’annualità 2024. Disponibili 250 posti. Tiziano Minuti, HR Manager di Caronte & Tourist: “Formazione permanente e competenze specifiche per i professionisti del mare 4.0”

Sono oltre 250 i posti disponibili nei nuovi corsi proposti dalla ITS Academy di

Catania per l’annualità 2024.

Si tratta anche stavolta – secondo la policy di quella che da anni è una agenzia formativa di riferimentoin ambito marittimo e logistico – di percorsi formativi estremamente mirati, progettati per dare risposte a quella domanda di nuove professionalità che emerge dal magmatico mondo dei trasporti e dello shipping in particolare.

I corsi formeranno esperti nei comparti “Conduzione del mezzo navale”; “Conduzione di apparati e impianti marittimi”; “Energy Manager”; “Logistica 4.0”; “Service Manager Automotive”; “Aircraft Maintenance Technician”; “Passengers Services General Manager”.

“Questi corsi – ha spiegato Brigida Morsellino, che della ITS Academy è la direttrice – ci pare

rappresentino una ottima opportunità per quei giovani che desiderino affrontare il mercato del lavoro con competenza e professionalità, in settori strategici quanto dinamici”.

I dati e i risultati sembrano confermare, se è vero che oggi l’ITS Academy di Catania ha 12 corsi in svolgimento attivi e molti altri in cantiere, con circa 700 ragazzi diplomati e tutti occupati, con una media del 100% nel comparto dei marittimi e circa il 90% nella logistica e manutenzione.

Già dal 2018 Caronte & Tourist è socio fondatore dell’ITS Academy, con un percorso che negli anni si è arricchito di ambiti di partnership sempre più specialistici.

“In un comparto caratterizzato da alta competitività e concorrenzialità come quello dello shipping – commenta Tiziano Minuti, HR Manager del Gruppo Caronte & Tourist e, in questa veste, Vicepresidente dell’ITS – la differenza la farà la qualità del servizio, globalmente intesa. Prevarrà chi più e prima avrà puntato su quelle figure nuove, innovative che sono i professionisti del mare 4.0 cioè quei giovani managers in grado di esprimere compiutamente quelle competenze specifiche e trasversali maturate in una prospettiva di formazione permanente”.

Un partenariato – quello tra ITS Academy e Gruppo Caronte & Tourist – che rappresenta il trait d’union tra il mondo della scuola e un operatore leader nel settore del cabotaggio che da sempre valorizza il talento, la professionalità, la formazione e l’innovazione.

