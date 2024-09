Lascia il cane nel bagagliaio durante il traghetto per Vulcano: 51enne denunciato

Un uomo di 51 anni, originario della provincia di Catania, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Vulcano per maltrattamento di animali. L’episodio è avvenuto la scorsa domenica sera, quando l’uomo si è imbarcato sul traghetto in partenza dal porto di Milazzo diretto a Vulcano lasciando il proprio cane nel bagagliaio della sua auto per tutta la durata del tragitto.

L’allarme è stato dato da un cittadino che, notando la situazione, ha contattato il numero di pronto intervento 112. All’arrivo del traghetto a Vulcano, i Carabinieri erano già presenti nell’area portuale e sono riusciti a individuare l’auto segnalata.

All’interno del bagagliaio, i militari hanno trovato un cane di razza lupo cecoslovacco in evidente stato di sofferenza. Il cane sembrava stremato a causa dell’elevata temperatura e della mancanza di ricircolo d’aria nel bagagliaio. Il veterinario chiamato sul posto ha provveduto a visitare e medicare l’animale, che ora è in fase di recupero.

Il 51enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali. L’accaduto ha suscitato indignazione tra i presenti, sottolineando ancora una volta l’importanza di un comportamento responsabile e attento nei confronti degli animali, specialmente durante i viaggi.

