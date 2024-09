Nuova generazione di tatuatori a Messina: consegnati gli attestati del corso igienico-sanitario dell’ASP

Si è conclusa la prima edizione del Corso di formazione igienico-sanitario obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing, organizzato dall’ASP di Messina. Il 9 settembre 2024, nella sala riunioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Giuseppe Cuccì, insieme ai vertici aziendali, ha consegnato gli attestati di idoneità ai 20 operatori del settore che hanno superato con successo la prova finale.

Il corso, tenutosi in ottemperanza al Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana del 31 luglio 2003, è stato realizzato con il contributo del Dipartimento di Prevenzione, diretto dalla dott.ssa Maria Gabriella Caruso, e dell’UO Formazione dell’ASP Messina, guidata dalla dott.ssa Flavia Alessi. Le dodici giornate formative, per un totale di 96 ore, hanno offerto un percorso intenso e completo, con contenuti teorici ed esercitazioni pratiche.

L’obiettivo principale del corso è stato fornire agli operatori del tatuaggio e piercing tutte le competenze necessarie per garantire la sicurezza igienico-sanitaria nel loro lavoro, prevenendo infezioni e altre complicanze legate all’esecuzione di queste pratiche. Tra i temi trattati, fondamentali sono stati gli aspetti normativi e legali, il trattamento dei dati personali e la comunicazione con i clienti, rendendo i partecipanti non solo esperti tecnici ma anche professionisti consapevoli delle responsabilità legate alla loro attività.

Il settore del tatuaggio e piercing è in continua espansione, e con esso cresce la necessità di operatori formati e consapevoli delle corrette prassi igieniche. Il successo di questa prima edizione ha già portato all’avvio delle iscrizioni per la seconda edizione del corso, che inizierà il prossimo 20 settembre.

Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza di iniziative formative di questo tipo per la tutela della salute pubblica e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del corso. Grazie a questi nuovi professionisti, il settore del tatuaggio e piercing a Messina potrà crescere in sicurezza e qualità, garantendo standard elevati e protezione per i clienti.

Con l’avvio della seconda edizione, l’ASP di Messina conferma il suo impegno nella formazione continua e nella prevenzione sanitaria, rispondendo con prontezza alle esigenze di un settore in evoluzione.

