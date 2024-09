Messina: il deputato De Leo e la consigliera Di Ciuccio passano a Forza Italia, che all’Ars diventa primo partito

Forza Italia continua a consolidarsi all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), accogliendo nuovi membri e rafforzando il suo ruolo politico in Sicilia. Il gruppo parlamentare del partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani ha infatti registrato l’ingresso di due nuovi deputati: Alessandro De Leo, eletto nel collegio di Messina, e Marco Intravaia, proveniente da Palermo. Entrambi erano precedentemente parte del Gruppo misto, ma hanno scelto di unirsi a Forza Italia per condividere il progetto politico e i valori che il partito rappresenta.

Forza Italia all’ARS

Con questi nuovi ingressi, Forza Italia all’ARS diventa il primo partito in Sala d’Ercole. Alessandro De Leo, eletto con 3.700 preferenze, è già attivo nelle Commissioni Attività Produttive e Politiche dell’Unione Europea, mentre Marco Intravaia, forte di 9.681 preferenze, siede nelle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, ha sottolineato come queste adesioni siano la conferma del successo del progetto politico del partito, sia a livello nazionale con Antonio Tajani, sia a livello regionale sotto la guida del Presidente Schifani. “Forza Italia si radica sempre di più in Sicilia”, ha dichiarato Caruso, evidenziando il ruolo centrale del partito nella coalizione di centrodestra e il suo impegno nel percorso di ripresa e sviluppo dell’isola.

Anche il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino, ha espresso soddisfazione per i nuovi ingressi, affermando che il contributo di De Leo e Intravaia sarà prezioso per arricchire i lavori dell’Assemblea e sostenere l’azione del governo regionale.

La crescita di Forza Italia a Messina: l’ingresso della consigliera Di Ciuccio

L’espansione di Forza Italia non si limita all’ARS, ma si manifesta anche a livello locale, in particolare nella città di Messina. La consigliera comunale Rosaria Di Ciuccio ha ufficialmente annunciato la sua adesione al partito, rafforzando la presenza di Forza Italia nel Consiglio comunale. La sua scelta è frutto di una riflessione condivisa con l’onorevole Alessandro De Leo, anch’egli recentemente passato a Forza Italia all’ARS. Entrambi vedono nel partito un punto di riferimento per rispondere alle sfide politiche e amministrative della città e della provincia.

Di Ciuccio ha dichiarato di aver abbracciato un progetto politico che riflette i suoi valori e la sua visione, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete ai cittadini di Messina. “Forza Italia avrà ora una rappresentanza politica solida nel Consiglio comunale di Messina”, ha affermato la consigliera, sottolineando l’importanza del suo impegno per rafforzare il partito sul territorio.

Gli incarichi nel Coordinamento Cittadino di Messina

A conferma della crescita del partito a Messina, sono stati ufficializzati anche i nuovi incarichi nel Coordinamento Cittadino di Forza Italia. Antonio Barbera, coordinatore cittadino, ha comunicato le nomine dei membri della segreteria, delineando una squadra che lavorerà sulle questioni amministrative e sul futuro della città. Tra le figure chiave del nuovo organigramma ci sono:

Giovanni Crimi, nominato Vicecoordinatore vicario con delega alla sanità.

Giuseppe Santalco, Vicecoordinatore con delega all’amministrazione, tesoreria e rapporti con il Consiglio comunale.

Agatino Cundari, Responsabile dei dipartimenti.

Antonio Perna, Responsabile della comunicazione.

Ninni Romano, Responsabile per i rapporti con il movimento giovanile.

Alessia Conti, Responsabile per i rapporti con Azzurro Donna.

All’incontro hanno partecipato anche personalità di spicco del partito, come l’onorevole Matilde Siracusano, sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, e Bernadette Grasso, deputata regionale all’ARS.

Barbera ha espresso soddisfazione per l’ingresso di De Leo e Di Ciuccio nel partito, affermando che questi nuovi membri porteranno un contributo importante sia a livello locale che regionale. “Abbiamo formato una squadra di lavoro per la città di Messina, con la quale affronteremo le sfide amministrative e lavoreremo per il futuro del nostro territorio”, ha concluso il coordinatore cittadino.

L’ingresso di nuove figure politiche e la riorganizzazione del Coordinamento Cittadino confermano che Forza Italia si sta radicando sempre di più a Messina, preparandosi a svolgere un ruolo determinante nelle dinamiche politiche della città.