MoveMe supera i 19mila abbonamenti: chiusura promozione fissata per il 31 ottobre

L’iniziativa MoveMe continua a riscuotere grande successo, confermando l’interesse dei cittadini per il trasporto pubblico locale. Lanciata per il secondo anno consecutivo dal Comune di Messina e da ATM Spa, l’abbonamento annuale al costo promozionale di 50 euro ha già registrato, a distanza di un mese dall’attivazione, la vendita di ben 19mila abbonamenti. L’obiettivo massimo di 21mila abbonamenti è quindi ormai prossimo, e la data di chiusura della campagna è stata fissata per il 31 ottobre.

Il presidente di ATM Spa, Giuseppe Campagna, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Anche in questa occasione i cittadini hanno mostrato grande apprezzamento per il nostro servizio di trasporto pubblico, con migliaia di adesioni alla promozione. Il 24% degli abbonamenti è stato sottoscritto da nuovi utenti, mentre il 76% ha rinnovato la propria tessera, confermando la fiducia nei confronti della nostra azienda”. Campagna ha inoltre sottolineato che questi numeri rappresentano un forte incentivo a migliorare ulteriormente l’efficienza del trasporto pubblico a Messina.

L’iniziativa MoveMe è stata resa possibile grazie ai fondi stanziati dal Comune di Messina, che ha investito concretamente nella promozione della mobilità sostenibile. “Grazie a questi fondi – ha aggiunto Campagna – potremo raggiungere il tetto massimo di 21mila abbonamenti. Invitiamo dunque i cittadini che non hanno ancora approfittato della promozione a farlo entro il 31 ottobre, per non perdere l’opportunità di viaggiare su bus e tram per un anno intero al costo di soli quattro euro al mese”.

Oltre ai numeri significativi in termini di abbonamenti venduti, Campagna ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla digitalizzazione delle procedure di acquisto. “Il 46% degli abbonamenti è stato acquistato tramite la nostra piattaforma digitale, il 24% tramite le emettitrici automatiche dislocate sul territorio comunale, mentre il 30% è stato venduto dai box del Front Office ATM”. Il presidente ha poi evidenziato il successo del sistema di pagamento contactless a bordo dei mezzi, con oltre 56mila biglietti acquistati tramite carta di credito dal settembre 2023 al settembre 2024.

Infine, Campagna ha parlato degli ottimi risultati ottenuti per quanto riguarda la gestione delle ZTL, con incassi generati tramite l’app Atm MovUp e altre app collegate che sono passati da circa 609mila euro nel 2021 a oltre 1,7 milioni nel 2023. La proiezione per il 2024 è di 2 milioni di euro. “Ringrazio tutto il personale dell’area commerciale di ATM, che è diventata un vero fiore all’occhiello per la nostra azienda”, ha concluso Campagna.

Con la campagna MoveMe ancora attiva per pochi giorni, i cittadini sono invitati a cogliere l’ultima opportunità di sottoscrivere l’abbonamento e contribuire a sostenere la mobilità sostenibile a Messina.

