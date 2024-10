Congresso Pd a Villafranca Tirrena: eletta segretaria Rosanna Mondello

Si è tenuto domenica 20 ottobre il congresso del Partito Democratico di Villafranca Tirrena, nell’Aula Consiliare del Comune.

Gli iscritti hanno eletto segretaria Rosanna Mondello, già assessore comunale durante la

sindacatura del compianto Mimmo Battaglia, che ha battuto l’altro candidato Antonino La

Rosa. Per il congresso provinciale in vantaggio la mozione “essere comunità” di Armando

Hyerace. Presente anche il candidato per il congresso provinciale Alessandro Russo per la

mozione “Ricostruire il PD”.

Hanno partecipato al dibattito i due candidati alla segreteria del circolo presentando le loro

mozioni, i candidati alla segreteria provinciale e l’iscritto Roberto Saia.

L’esito della votazione ha visto, per il circolo, Mondello raccogliere 16 voti contro i 15 di La

Rosa, mentre per il congresso provinciale la spunta Hyerace con 19 voti contro i 14 di

Russo.

“Sono consapevole di essermi assunta una grande responsabilità, ma sono anche pronta a

lavorare nell’interesse del partito e della comunità che rappresenta” sono le prime parole

della neo eletta segretaria, Rosanna Mondello, che lancia un appello agli iscritti: “Lasciamo

da parte antipatie personali e divergenze e andiamo avanti tutti uniti per raggiungere gli

obiettivi del nostro partito”.

“Auspico – ha aggiunto Mondello – un impegno al dialogo da parte di tutti noi. Sarò la prima

ad ascoltare tutti coloro che hanno un pensiero diverso, al fine di trovare sempre una linea

condivisa da tutto il gruppo. Guardo al futuro del nostro circolo con fiducia e nel rispetto di

tutti gli iscritti e degli avversari politici, senza alcun pregiudizio. C’è molto lavoro da fare e

non possiamo perderci in scaramucce. Andiamo oltre, con entusiasmo e rinnovato impegno.

Guardiamo tutti nella stessa direzione. L’avversario da battere è fuori dal nostro partito. A

cominciare dall’attuale amministrazione comunale, che nemmeno dopo il ribaltone – ha

concluso – mi sembra all’altezza della situazione. Villafranca ha bisogno di un’alternativa e

noi possiamo e dobbiamo esserlo”.

