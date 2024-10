Nuovo Consiglio di Amministrazione dell’AMAM: la “patata bollente” passa a Paolo Alibrandi presidente, Francesca Martello e Salvatore Cosenza nuovi membri

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ufficializzato oggi, tramite il Decreto Sindacale n. 44, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Meridionale Acque Messina. A comporre il CdA saranno l’ingegnere Paolo Alibrandi, l’ingegnera Francesca Martello e Salvatore Cosenza, impiegato bancario e membro della segreteria provinciale di Sud Chiama Nord.

L’ingegnere Paolo Alibrandi, 44 anni, è stato designato come presidente del CdA. Alibrandi è una figura nota nel panorama cittadino per il suo impegno come presidente e fondatore della Pro Loco Capo Peloro, associazione che tra l’altro organizza con successo il Festival degli Aquiloni. Esperto in Europrogettazione, suo padre Pietro è stato assessore comunale all’Ambiente e all’Igiene Pubblica, e fin da ragazzo ha fatto pollitica nelle file giovanili dell’ex UDC, con l’allora deputato Giampiero D’Alia. Si era candidato anche alle elezioni amministrative nel 2018 nelle lista di Antonio Saitta, mentre alle ultime amministrative con la sua area, ha appoggiato Basile.

Francesca Martello, ingegnera, lascia invece il Consiglio di Amministrazione di ArisMe per entrare a far parte dell’AMAM, azienda con la quale ha già lavorato in passato. (Nel 2022 ha coordinato la sicurezza duranti alcuni lavori, vedi delibera, ndr)

Mentre il terzo componente è Salvatore Cosenza, bancario e quadro direttivo con oltre 35 anni di esperienza in un’importante azienda di credito. Cosenza, ringraziando il sindaco Basile attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha espresso gratitudine per la fiducia ac cordata e ha evidenziato l’importanza del nuovo ruolo, senza dimenticare il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca.

“Sono ben consapevole della sfida che mi attende, unitamente al presidente Paolo Alibrandi e all’altra componente del CDA, Francesca Martello, ai quali rivolgo i miei migliori auguri. Ci confronteremo con problematiche antiche quali le gravi carenze strutturali della rete idrica cittadina e altre recenti come la siccità, che sempre di più attanaglia la Sicilia”, ha scritto Cosenza nel suo post.