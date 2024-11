Filarmonica Laudamo: al Palacultura il 7 novembre Nello Nicotra & Atreides Prog Ensemble

Giovedi 7 Novembre alle ore 19:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si

terrà il concerto di Nello Nicotra & Atreides Prog Ensemble dal titolo «Le

suggestioni progressive del contrabbasso». Un ensemble di grande ricchezza e varietà

sonora che prevede, oltre Nicotra, musicisti di grande talento ed esperienza quali Silvio

Greco (pianoforte e tastiere), Giuseppe Giacalone (basso elettrico), Ivan Minuta, (batteria).

Musiche di Nello Nicotra.

Il progetto vede il contrabbasso solista affrontare il genere “progressive”, linguaggio

musicale nato nelle High School londinesi con radici profonde che, dalla musica

rinascimentale, arrivano al novecento di Stravinsky, per trovare compimento nel jazzrock anni ’60 e ’70. La modalità progressive applicata al contrabbasso rinnova la

figura del virtuoso compositore/esecutore attraverso la creazione di brani che

fuoriescono dagli schemi tipici delle “forme” classiche, per dare spazio forme più

rapsodiche che costruiscono la musica attraverso il susseguirsi di elementi tematici,

cambi di tensione e suggestioni timbriche. Il contrabbasso, come mostra Nicotra, si

presta all’esplorazione musicale progressive grazie all’ampiezza e varietà delle sue

timbriche che spaziano dalla profondità dei suoni gravi al fascino espressivo della

seconda e terza ottava, fino ai potenti suoni armonici, sostenuto dal trio Atreides Prog,

ensemble di grande ricchezza e varietà sonora con musicisti di grande talento ed

esperienza.

La stagione concertistica della Filarmonica Laudamo proseguira’ domenica 10

novembre con il concerto del Nerida Quartet dal titolo “ From The Dark Land”.

