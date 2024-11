Messina: Antonino Carreri entra nella Giunta Basile, prende il posto di Pietro Currò

Cambio di guardia nella Giunta comunale di Messina. Con il decreto n. 52 firmato oggi, il sindaco Federico Basile ha ufficializzato la nomina di Antonino Carreri come nuovo assessore municipale, in sostituzione di Pietro Currò, dimissionario. Carreri assume le deleghe ai Rapporti con il Consiglio comunale, Attuazione del decentramento amministrativo, Rapporti con AMAM e con Messinaservizi Bene Comune.

Il sindaco Basile, affiancato dal vicesindaco Salvatore Mondello e dagli altri componenti della Giunta, ha presentato il neo-assessore con parole di apprezzamento verso il suo predecessore. “Ringrazio Pietro Currò per il lavoro svolto, per la sua esperienza e il suo equilibrio, che sono stati punti di riferimento per la nostra amministrazione,” ha dichiarato Basile, augurando a Carreri di continuare a portare avanti l’impegno con lo stesso spirito di servizio. La scelta, ha aggiunto, è stata pensata da tempo e rientra in una revisione complessiva dell’organizzazione dell’Amministrazione.

Continuità e nuove sfide

L’ingresso di Carreri, già coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, rappresenta un passaggio che rafforza la continuità politica, in linea con il progetto amministrativo di Basile. “La sua esperienza sarà fondamentale per portare avanti i rapporti con il Consiglio e promuovere il decentramento amministrativo, aspetti cruciali per la nostra comunità,” ha sottolineato il sindaco. Tra gli obiettivi principali per Carreri c’è il progetto dell’istituzione della settima municipalità, che Basile considera una sfida importante per l’intera amministrazione.

La ridistribuzione delle deleghe ha toccato anche altri ambiti della Giunta. Il sindaco ha annunciato infatti il trasferimento della delega alla Pubblica istruzione a Liana Cannata, già responsabile delle Politiche giovanili e delle Pari opportunità, conferendole così un ruolo più ampio in ambito educativo.

Le parole di Antonino Carreri

Carreri, nato a Messina nel 1966, ha espresso gratitudine e orgoglio per il nuovo incarico. “Sono onorato di tornare a servire la mia città da questo palazzo,” ha dichiarato, promettendo impegno e professionalità. Forte della sua esperienza decennale come consigliere comunale e di circoscrizione, Carreri ha ribadito il suo desiderio di promuovere l’autonomia delle circoscrizioni, favorendo il dialogo e la collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale. “L’incarico che mi è stato affidato mi impone di collaborare con tutti e di svolgere al meglio questo ruolo,” ha concluso.

Il saluto di Pietro Currò

L’assessore uscente Pietro Currò si è congedato dalla Giunta con parole di gratitudine per l’esperienza vissuta. Ha voluto ricordare, in particolare, la delega alla Pubblica istruzione, che gli ha permesso di dialogare con il mondo scolastico e contribuire al settore educativo, sottolineando il continuo impegno dell’amministrazione Basile verso scelte ponderate e orientate al futuro della comunità.

