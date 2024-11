Tragedia stradale a Messina: 55enne perde la vita in uno schianto davanti al Nettuno

Tragedia nella serata di ieri all’incrocio tra viale della Libertà e via Garibaldi, nei pressi della storica fontana del Nettuno. Giuseppe Ingemi, 55 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale mentre era alla guida della sua Harley Davidson Sportster. L’impatto è avvenuto intorno alle 21:30, quando il motociclista ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato invano di rianimare l’uomo. L’impatto, definito di una violenza tale da non lasciargli scampo, ha causato la morte istantanea del centauro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina, che hanno avviato i rilievi per determinare le cause dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista proveniva dal viale della Libertà e stava per immettersi in via Garibaldi quando ha perso il controllo, finendo sulla banchina e urtando il palo. L’incidente sembrerebbe essere di natura autonoma, ma gli inquirenti stanno valutando ogni possibile scenario. Testimonianze di passanti e le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area potrebbero fornire ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica.

Il corpo della vittima è stato trasferito nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La moto, invece, è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Sarà il magistrato di turno a decidere se disporre un’autopsia.

La stessa area era stata funestata pochi mesi fa da un altro incidente mortale che aveva coinvolto un centauro, Massimiliano Costa, vittima di uno scontro con un’auto nei pressi di villa Mazzini.

