Totò Schillaci protagonista su Sky nel racconto di Giorgio Porrà

Da stasera alle 22.30 su Sky Sport Uno e Now, Giorgio Porrà presenta una nuova puntata de “L’Uomo della Domenica”, dedicata a Totò Schillaci, il campione azzurro e icona di Italia ’90. Il programma esplora il lato più intimo di Schillaci, dalle sue umili origini alla fama globale, evocando l’estate magica in cui il centravanti fece sognare un’intera nazione. Con testimonianze di compagni come Bergomi, Zenga e Marocchi, e arricchito dai ricordi familiari e del saggista Corrado De Rosa, il racconto celebra l’energia e la passione di Schillaci, simbolo di speranza e identità collettiva.

