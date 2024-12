Pendolari nelle isole minori, De Leo (FI) e Galluzzo (FdI) : «Confermate le tariffe agevolate nei trasporti marittimi»

Via libera dall’Ars all’emendamento proposto dai deputati regionali Alessandro De Leo (Forza Italia) e Pino Galluzzo (Fratelli d’Italia) che stanzia per il triennio 2025-2027 le risorse necessarie per rifinanziare le agevolazioni tariffarie nei trasporti marittimi per i lavoratori pendolari nelle isole minori siciliane, che erano andate esaurite alcune settimane fa.

Le risorse garantiranno tariffe agevolate dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa nonché per il trasferimento all’interno degli arcipelaghi delle isole minori ai dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori e a quelli, residenti nelle isole minori, che prestano servizio pubblico in Sicilia.

«Questo provvedimento- commentano De Leo e Galluzzo – ha una forte valenza sia economica che sociale per dare nuovamente risposte adeguate alle esigenze dei numerosi dipendenti pendolari. Ringraziamo il Governo Regionale per aver accolto il nostro suggerimento e l’Assemblea Regionale Siciliana per averlo approvato».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it