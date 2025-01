Amam, Camaro senz’acqua da tre giorni: Gioveni critica la gestione Alibrandi

Sono giorni di disagio per i residenti della vallata di Camaro, rimasti senz’acqua da oltre 60 ore a causa di due interventi di manutenzione sulla rete idrica. A farsi portavoce delle lamentele dei cittadini è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro la gestione dell’Amam da parte del presidente Salvo Alibrandi.

“Sicuramente non mi pento e non mi pentirò mai di aver chiesto le dimissioni dell’ex presidente di Amam, Loredana Bonasera,” dichiara Gioveni, “ma certamente l’inizio della nuova governance di Amam non sta brillando per discontinuità col passato!”

Il consigliere segnala che i disservizi idrici derivano da due interventi: uno in via Comunale Camaro e un altro sul viale Europa, dovuto a un guasto causato dai lavori di realizzazione del parcheggio Europa Ovest. “Molte zone di Camaro, comprese Bisconte e Catarratti, sono rimaste senz’acqua e continuano a esserlo per la presenza di aria nella tubazione, che crea resistenza,” spiega Gioveni.

Nonostante riconosca l’impegno dei tecnici Amam, il consigliere critica la gestione complessiva: “Nulla da dire sull’encomiabile impegno dei tecnici che hanno coordinato gli interventi, ma non si può accettare che migliaia di famiglie restino senz’acqua senza il necessario supporto o assistenza. Soprattutto – come accadeva durante la gestione Bonasera – con una comunicazione intempestiva e, in questo caso, inizialmente errata sul sito dell’azienda.”

Già durante una seduta della 4ª Commissione lo scorso 14 gennaio, Gioveni aveva denunciato ritardi significativi nella definizione degli interventi di manutenzione idrica e fognaria: “Ho segnalato spaventosi ritardi rispetto alla precedente gestione, e anche gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, adesso a carico di Amam col nuovo contratto di servizio, non sembrano migliorati.”

Gioveni chiama in causa anche il sindaco Basile, chiedendo un’azione rapida per risolvere l’emergenza: “Il sindaco prenda atto di ciò che è vergognosamente accaduto, affinché situazioni simili non si ripetano più. In tutta sincerità, a chiedere nuove dimissioni, anche del buon Alibrandi, non ne abbiamo alcuna voglia!”

