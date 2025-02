Controlli antidroga nel milazzese: tre arresti dei Carabinieri

Tre individui, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha coinvolto anche i cani antidroga dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Nicolosi e di Palermo Villagrazia, ha portato a perquisizioni e controlli su tutto il territorio di competenza.

A Milazzo, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne del posto, trovato con oltre 23 grammi di crack e più di 500 euro in contante, ritenuti provento di spaccio. Una perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altri 20 grammi di marijuana, una dose di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. In casa è stato trovato anche un sistema di videosorveglianza, presumibilmente usato per monitorare l’area e sfuggire ai controlli.

A Spadafora, invece, sono stati arrestati due uomini, un 22enne trovato con oltre 35 grammi di marijuana, circa 12 grammi di hashish e un bilancino di precisione, e un 37enne, in arresti domiciliari, con circa 19 grammi di hashish nascosti in cucina.

Nel corso dell’operazione, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina per detenzione di droga per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata al RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

Il 38enne è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre gli altri due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo continueranno a perseguire con determinazione i reati legati allo spaccio, coordinandosi con le Procure di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, e promuovendo anche incontri nelle scuole per sensibilizzare sui rischi dell’uso di droghe.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it