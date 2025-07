Rissa ad Alì Terme: dopo più di un mese individuati tutti i responsabili

Sono 6 le persone, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di una rissa, avvenuta la notte del 25 maggio scorso nei pressi di un locale sul lungomare di Alì Terme.

In particolare, l’attività investigativa dei militari dell’Arma, corroborata dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, ha permesso di documentare le fasi dell’alterco, scaturito probabilmente per futili motivi, verificatosi tra 6 giovani, che si erano dileguati all’arrivo sul posto dei militari dell’Arma.

La successiva fase delle indagini ha consentito ai Carabinieri di risalire all’identità dei responsabili e di raccogliere ulteriori elementi investigativi, compendiati in un’informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Messina, dalle quali sono emersi elementi utili che hanno motivato il loro deferimento per il reato di rissa.

