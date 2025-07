Milazzo, esecuzione in piena regola: vittima il titolare di una bottega di vini

Un’esecuzione a colpi di pistola e almeno due spari, alla testa e al torace: così è morto l’uomo il cui cadavere è stato trovato avvolto in sacchi di plastica in un terreno incolto di Milazzo, vicino alla spiaggia di Ponente.

A segnalare alla Polizia la presenza del corpo è stato un passante, che ha visto il voluminoso fagotto nel terreno alle spalle di un ristorante.

E’ stato identificato l’uomo assassinato: si tratta di Salvatore Italiano, 84 anni, che non avrebbe precedenti penali. La vittima abitava nel quartiere Fiumarella non lontano dal luogo dove è stato trovato ucciso.

Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri nella zona di Ponente, a Milazzo in provincia di Messina. Alcune persone, mentre stavano raggiungendo la spiaggia, hanno notato il sacco in una strada alle spalle di un ristorante e hanno subito avvisato la polizia. L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Sul posto sono intervenuti il procuratore e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. I pm della procura di Barcellona Pozzo di Gotto col medico legale ipotizzano che l’uomo possa essere stato ucciso questa mattina.

