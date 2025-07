“Ho ucciso io Salvatore Italiano”, confessa il vicino di casa

Giuseppe Cordici, 60 anni, ha confessato l’omicidio del vicino Salvatore Italiano, 84 anni, avvenuto il 10 luglio a Milazzo. Il corpo era stato ritrovato in sacchi di plastica. Alla base del delitto, una lite per questioni edilizie: Italiano avrebbe minacciato di denunciare la moglie di Cordici per presunte irregolarità urbanistiche legate a uno scolo d’acqua.

Cordici, assistito dall’avvocato Antonino Aloisio, avrebbe chiesto spontaneamente di essere riascoltato, e avrebbe raccontato di aver sparato lui al vicino di casa, confermando i sospetti che da giorni aleggiavano attorno alla sua figura.

Il movente, a quanto pare, risalirebbe a un vecchio dissidio di vicinato legato a questioni edilizie. Nell’ottobre del 2024, la moglie di Cordici aveva ricevuto una lettera da Italiano riguardo a uno scolo d’acqua. Più recentemente, lo scorso 7 luglio, la coppia aveva ricevuto una comunicazione dal Comune di Milazzo in cui si segnalava che Italiano aveva chiesto accesso agli atti sulla concessione edilizia dell’immobile della donna. Il sospetto è che volesse costringere i vicini a costruire una cunetta per lo scolo delle acque, minacciando in caso contrario una denuncia per presunte irregolarità urbanistiche.

Ora Cordici si trova in stato di detenzione, mentre proseguono le indagini per chiarire ulteriori dettagli e verificare l’ attendibilità del suo racconto.

