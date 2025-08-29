Aggredita guardia medica a Saponara, indagano i Carabinieri

Un grave episodio si è verificato ieri a Saponara, dove un medico in servizio presso la guardia medica è stato vittima di un’aggressione da parte di un individuo. L’assalto è avvenuto al termine dell’orario di ambulatorio, quando il paziente ha colpito con violenza il professionista, provocandogli la frattura della mandibola. Il medico è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale del Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine, come riportato da Italpress, hanno avviato le indagini: i carabinieri sono al lavoro per identificare l’autore dell’aggressione e comprendere il movente dietro questo gesto così violento.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it