Pace fatta tra The Kolors e Comune di Messina: annunciato il nuovo concerto in Piazza Duomo

Si è ufficialmente chiusa la polemica tra Stash, frontman dei The Kolors, e l’amministrazione comunale di Messina, dopo l’annullamento del concerto previsto per il 22 agosto all’Arena di Capo Peloro. Il concerto, fermato a causa della positività al Covid di Stash, era stato al centro di un acceso dibattito per la gestione delle prenotazioni a pagamento, poi rimborsate, che il cantante aveva criticato pubblicamente.

Dopo un confronto costruttivo con il sindaco Federico Basile e gli organizzatori, è stata trovata un’intesa che ha portato alla definizione di una nuova data e location per il concerto. L’evento si terrà sabato 21 settembre 2025 in Piazza Duomo, una scelta che garantisce una maggiore capienza rispetto alla precedente, permettendo così a più persone di assistere gratuitamente allo spettacolo.

Stash ha condiviso sui social la sua emozione per questo nuovo appuntamento definendolo “un sogno” poter tornare ad esibirsi a Messina. Il sindaco Basile ha espresso soddisfazione per la riconciliazione, evidenziando che Stash si è detto dispiaciuto per la cancellazione e le polemiche seguite, ma ora “ci siamo chiariti e abbiamo concordato insieme la nuova data”. L’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, ha sottolineato come il dialogo sia stato fondamentale per superare le incomprensioni e assicurare un evento di qualità per la città.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it