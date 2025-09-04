Messina in piazza contro il genocidio a Gaza, a sostegno della Global Sumud Flotilla

Fermiamo la barbarie, si rompa l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento Gaza, si sblocchino gli aiuti e si riaprano i corridoi umanitari, l’Europa tutta si adoperi per questi obiettivi, sabato 6 settembre anche a Messina la Cgil sarà in piazza nella giornata di mobilitazione a sostegno delle azioni umanitarie promosse per il popolo palestinese e perché il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Messina si unirà al forte coro di solidarietà partito in questi giorni anche nelle città siciliane, alle 10,30 alla Passeggiata a mare si terrà un presidio della Cgil Messina, a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento Messina per la Palestina, per essere vicini alla Global Sumud Flotilla impegnata nella missione umanitaria, per rendere visibile lo sdegno di fronte a quanto sta accadendo.

“Davanti a un genocidio che si sta consumando giorno dopo giorno, alla strage di un intero popolo, è dovere di tutti mobilitarsi e chiedere di mettere in campo tutti gli strumenti perché questo orrore cessi. Saremo ancora in piazza a manifestare, con quella società civile che non vuole stare in silenzio ed essere indifferente”, dice il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti. All’iniziativa promossa nel territorio sarà presente il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, ed è aperta a tutte le realtà, cittadine e cittadini che vogliono unirsi all’azione di solidarietà, di denuncia.

