Il “23° Giro Podistico delle Isole Eolie” nel segno di Guidetti e Marrazzo

Il “23^ Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” volge al termine, raccogliendo unanimi consensi. Oggi si è corsa a Salina la quarta gara della manifestazione Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa in collaborazione con i “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon. La temuta Malfa-Rinella di 8,5 km è stata vinta dall’emiliano Mattia Guidetti e dalla piemontese Luisanna Marrazzo, che hanno calato, così, il poker di successi, confermandosi indiscussi dominatori di questa vivace edizione.

Il percorso era particolarmente ostico con un’impegnativa salita all’inizio e poi, nel finale, una lunga e tecnica discesa fino al traguardo. Il giovane Guidetti, portacolori della Corradini Rubiera, ha allungato nel tratto conclusivo dell’ascesa, conservando il prezioso vantaggio accumulato fino all’arrivo; per lui crono di 31’41”. Piazza d’onore per il combattivo Gian Pietro Atanasi (Piano Ma Arriviamo), attardato di soli 11 secondi. Brillante prestazione di Marco Venturini (Forlì Trail), terzo in 33’56”. Dopo di loro, sono giunti nell’ordine: Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Giovanni Scifo (Running Modica), il migliore dei siciliani, Mattia Fioretti (Atletica Valdobbiadene), Fausto Barbieri (Polisportiva Formiginese), Stefano Binci (Atletica Osimo) e Massimo Baraldini della Podistica Finale Emilia.

Marrazzo (Podistica Bairese), decima e prima delle donne, si è imposta con il tempo di 38’36”. A meno di un minuto, seconda la boliviana Paola Vania Medina Mendoza (Piano Ma Arriviamo), che ha avuto la meglio sulla mai doma messinese Francesca Colafati (Fidippide). Quarta Marilena Dall’Anese (Gp Livenza Sacile), quinta Rosa Rita Vernaci (Trinacria Palermo), sesta Andrea Sirok (Piano Ma Arriviamo), settima Maria Stella Fazio (Amatori Sant’Agata Anspi) ed ottava Maria Cristina Conti dell’Atletica Osimo.

Sabato 6 settembre, appuntamento di chiusura del “Giro 2025”. La seconda prova in programma quest’anno a Vulcano, che prevede 6,5 km di un circuito più veloce dei precedenti, farà calare il sipario agonistico sull’evento eoliano, che ha visto la partecipazione di oltre 90 atleti, provenienti da numerose regioni italiane.

