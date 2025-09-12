MoveMe Messina: torna l’abbonamento annuale a 50 euro di Atm

Dalla mezzanotte di martedì 16 ripartirà la campagna promozionale MoveMe. Comune e Atm rilanciano l’abbonamento agevolato al trasporto pubblico locale, che anche quest’anno potrà essere sottoscritto al prezzo simbolico di 50 euro e consentirà agli abbonati di viaggiare su tutte le linee, senza limitazioni di orari, per un anno intero. L’annuncio è arrivato dal Sindaco Federico Basile e dalla Presidente di ATM Carla Grillo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma della Settimana Europea della Mobilità 2025.

“Non potevamo scegliere data migliore per far ripartire la campagna abbonamenti MoveMe. Quest’anno il tema della Settimana Europea della Mobilità è infatti ‘Mobilità per tutti’ e l’abbonamento MoveMe è diventato il simbolo per eccellenza di una mobilità accessibile, conveniente e inclusiva. Tutti i cittadini devono poter avere accesso ai servizi di trasporto pubblico e il Comune, in sinergia con l’Azienda Trasporti, ha tracciato in questi anni un percorso ben preciso per consentire alle persone opzioni di trasporto che favoriscano l’accesso al lavoro, all’istruzione e ai servizi essenziali. Quest’anno il Comune ha stanziato 1 milione 650 mila euro, derivanti da economie del Contratto di Servizio Atm, e prevediamo una soglia di 22mila abbonamenti”, afferma il Sindaco Federico Basile.

“Il tema mobilità sostenibile non è un mero slogan da propagandare occasionalmente, ma un obiettivo concreto da perseguire e raggiungere attraverso azioni tangibili. L’abbonamento agevolato MoveMe, arrivato alla sua terza edizione, è la conferma che questa Amministrazione ha una idea ben precisa di città, che gradualmente sta diventando sempre meno autocentrica ed inizia ad apprezzare gli enormi benefici derivanti da un sistema integrato di mobilità, in cui il servizio di trasporto pubblico locale svolge un ruolo essenziale”, aggiunge il Vicesindaco Salvatore Mondello.

“Nelle due edizioni precedenti, la campagna promozionale MoveME ha riscosso un enorme successo, facendo registrare numeri record sul fronte degli abbonamenti al trasporto pubblico. Nella prima edizione, in cui è stato possibile attingere da fondi europei e fissare il prezzo dell’abbonamento annuale a soli 20 euro, sono stati emessi 28 mila abbonamenti. Lo scorso anno, nonostante una necessaria maggiorazione, sono stati sottoscritti più di 21mila abbonamenti. Tuttavia, al di là dei numeri, ciò che più ci gratifica è il gradimento dei cittadini nei confronti del servizio che ATM rende alla città. Da tre anni, con questa campagna promozionale, diamo la possibilità ai cittadini di abbonarsi al servizio di trasporto pubblico locale a un prezzo irrisorio, consentendo così a tutti di muoversi con i mezzi pubblici”, conclude la Presidente Carla Grillo.

INFO UTILI SULL’ABBONAMENTO MOVEME

La procedura per rinnovare o richiedere l’abbonamento MoveMe sarà attiva a partire dalle 00:01 di martedì 16 settembre.

L’abbonamento MoveMe può essere sottoscritto al prezzo di 50 euro, ha validità 12 mesi e può essere utilizzato su tutte le linee, senza limitazioni di orari.

Le domande possono essere presentate fino al , ma saranno accolte fino ad esaurimento fondi.

Chi è già in possesso della tessere RFID può rinnovare l’abbonamento:

– Tramite Piattaforma on line (https://shop.atmmessinaspa.it/atmmessina/ )

– Nei box vendita ATM

– Tramite parcometri, esclusivamente con carta di credito.

Chi rinnova tramite piattaforma on line o nei box vendita, ATM può posticipare la decorrenza dell’abbonamento in funzione della scadenza del precedente abbonamento MoveME. Questa opzione non è consentita per i rinnovi effettuati tramite parcometro. L’abbonamento rinnovato tramite parcometro sarà effettivo il giorno stesso dell’avvenuto pagamento, indipendentemente dalla scadenza del precedente abbonamento MoveME.

Chi decide di abbonarsi per la prima volta al MoveME può acquistare l’abbonamento:

– Tramite piattaforma on line

– Nei Box vendita ATM.

COME FUNZIONE LA PIATTAFORMA ON LINE

Chi è già in possesso della tessere RFID dovrà procedere nel modo seguente:

a) loggarsi sul portale di e-commerce di ATM S.p.A. inserendo la propria e-mail;

b) acquisto e pagamento dell’abbonamento con carta di credito, al termine della procedura l’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla propria tessera RFID.

Chi non è già in possesso della tessera RFID dovrà procedere nel seguente modo:

a) Registrarsi sul portale di e-commerce di ATM S.P.A. inserendo la propria mail e completando la procedura inserendo i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita etc.);

b) acquisto e pagamento dell’abbonamento con carta di credito;

c) Ritiro della propria tessera RFID, presso i box di ATM S.p.A. (Front-Office Via La Farina – Cavallotti – ZIR – Annunziata). L’utente potrà scaricare nella sua pagina personale, un QRCODE contenente un titolo di viaggio della durata di sette giorni, nelle more di ritirare la propria tessere RFID.

L’importo di 50 euro per l’acquisto dell’abbonamento può essere rateizzato in 3 soluzioni con KLARNA.

Gli attuali possessori della tessera MoveMe possono verificare la scadenza del proprio abbonamento nel sito di Atm Spa alla sezione SERVIZI ON LINE /ABBONAMENTI ON LINE. Chi è in possesso di un abbonamento ancora valido potrà comunque rinnovarlo dalla mezzanotte e un minuto del 16 settembre, posticipando la decorrenza.

DI SEGUITO LA GUIDA PER L’ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ATTRAVERSO LA PAGINA DI E-COMMERCE DI ATM S.P.A: www.atmmessinaspa.it/doc/guida.pdf .

