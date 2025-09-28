Maurizio Rella in polemica col PD aderisce al movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera

Maurizio Rella ha ufficializzato la sua adesione al movimento politico Controcorrente, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. Dopo aver lasciato il Partito Democratico, di cui faceva parte nel coordinamento provinciale di Messina, Rella ha deciso di unirsi a questa nuova formazione politica che si propone come alternativa nel panorama locale. “Una decisione meditata e convinta – ha dichiarato Rella – Inizia un nuovo esaltante percorso con Ismaele La Vardera per Messina e la Sicilia”.

L’ingresso di Rella è avvenuto insieme a quello di Lucia Finocchiaro, anch’essa ex esponente del Pd, nel corso di un incontro a Messina con il deputato, “ex deluchiano” ed “ex iena”. Il movimento punta a presentare una propria lista alle prossime amministrative e alla tornata elettorale regionale, con l’obiettivo di rappresentare i problemi concreti della città e della regione.

Rella ha motivato la scelta con la volontà di sostenere un progetto che, a suo avviso, riesce a offrire una leadership più forte e attiva di quella che, secondo lui, manca nel Pd a livello locale e regionale.

