Tragedia nella notte a Castelmola: morto l’imprenditore Giuseppe Carpita

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Castelmola nella notte scorsa, intorno a mezzanotte. Giuseppe Carpita, 53 anni, imprenditore molto noto nel comune ionico e nativo della cittadina collinare, ha perso la vita in un tragico schianto mentre guidava il suo fuoristrada lungo la strada provinciale 10. Per cause ancora in corso di accertamento, Carpita ha perso il controllo del mezzo, distruggendo il muretto di protezione che fiancheggia la strada, per poi precipitare nel vuoto e finire contro un appartamento in fase di costruzione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco, impegnati nel recupero della salma. Le condizioni dell’imprenditore sono parse subito gravissime: è deceduto sul colpo.

Il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Ci stringiamo ai familiari in questo momento di grandissimo dolore, siamo scossi da quanto accaduto». Carpita lascia la mamma, un fratello e le sorelle e viene ricordato come una figura conosciuta e rispettata nel territorio per il suo impegno nel settore imprenditoriale.

La notizia della scomparsa di Giuseppe Carpita ha immediatamente suscitato un’ondata di commozione nel piccolo comune, dove in queste ore si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti sulle cause che hanno portato all’incidente mortale.

