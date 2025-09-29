Tragedia sul lavoro a Messina: 61enne muore travolto da un mezzo meccanico

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un uomo di 61 anni nella zona artigianale di Larderia Inferiore nel pomeriggio di oggi. La vittima, titolare di una ditta individuale, stava eseguendo lavori di ammodernamento tecnologico all’interno di un’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia intervenuta sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato travolto da un mezzo meccanico operato da un collega che non si è accorto della sua presenza. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra Mobile che hanno iniziato ad ascoltare i testimoni e colleghi per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità nell’incidente. Nel frattempo, resta alto il cordoglio in città per questa nuova vittima sul lavoro, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli ambienti professionali.

