Aggressione al Liceo Basile: solidarietà alla studentessa e appello alla sicurezza nelle scuole

Una studentessa del Liceo Basile di Messina è stata vittima di un’aggressione da parte di due coetanee esterne all’istituto. L’episodio, avvenuto all’interno della scuola, ha suscitato grande preoccupazione nella comunità scolastica.

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Leon Zingales, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, sottolineando la vicinanza alla ragazza, alla sua famiglia e all’intera comunità del Liceo. «Eventi come questo scuotono la nostra comunità scolastica e ci ricordano quanto sia fondamentale garantire a tutti gli studenti un ambiente sicuro, rispettoso e protetto», ha dichiarato.

L’Ufficio Scolastico e le autorità competenti stanno operando per chiarire quanto accaduto e prevenire il ripetersi di simili episodi. Il dirigente ha rivolto un appello a studenti, famiglie e personale scolastico: la scuola deve rimanere un luogo di crescita, apprendimento e confronto, in cui la violenza non ha spazio

