Addio a Lillo Alessandro, il custode della memoria popolare messinese

Lillo Alessandro, figura storica del folklore messinese, è morto. A dare il triste annuncio la famiglia: “Il nostro amato Papà ha dato serenamente addio a questa vita e siamo certi che non starà perdendo tempo ad organizzare un nuovo spettacolo, nel suo palcoscenico più importante, dove ci piace immaginarlo raccontare della sua amata Messina. Gli daremo il nostro ultimo saluto terreno venerdì 21 novembre alle ore 15.30 presso il Duomo di Messina. Grazie a tutti per il Vostro affetto e la Vostra vicinanza”.

Nato nel 1937, ha dedicato tutta la sua vita alle tradizioni popolari siciliane, dirigendo i Canterini Peloritani sin dal 1958. Con il gruppo ha portato la musica e la danza messinese su palcoscenici internazionali, vincendo anche la Canzonissima nel 1964.

Ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e ha lavorato come direttore artistico per importanti televisioni locali, scoprendo talenti come Carla Luvarà.

Nel 2021 la Regione Sicilia lo iscrive nel Reis – Registro Eredità Immateriali – Libro dei tesori umani viventi, come esponente di primo piano del folklore isolano.

“Ci lascia un testamento artistico e storico di una testimonianza di messinesità unica e irripetibile, sintetizzata magnificamente nel suo brano bellissimo “A me Missina”.La città si risveglia ancora una volta più povera, ma caro Lillo, non sarai mai dimenticato”, così lo ha ricordato con un post su facebook, Maurizio Presente.

