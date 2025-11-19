Messina, nominati i direttori di dipartimento al Papardo: “rafforzata l’eccellenza sanitaria”

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha ufficializzato le nomine dei capi dipartimento, nell’ottica di promuovere l’eccellenza e l’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare per garantire cure sempre più efficaci ai pazienti.

Il dr. Fabrizio Ciappina è stato nominato Direttore del Dipartimento Medico; già alla guida dell’UOC Neurologia, coordina percorsi di eccellenza come il Centro Cefalee, il Centro Sclerosi Multipla e il Centro UVA.

Il dr. Giampiero Mastroeni è stato riconfermato alla direzione del Dipartimento dei Servizi; già responsabile dell’UOC Radiodiagnostica, rappresenta un punto di riferimento per la diagnostica per immagini avanzata e la Radiologia Interventistica.

Il dr. Fabio Parducci, infine, è stato riconfermato Direttore del Dipartimento dell’Emergenza; guida l’UOC M.C.A.U. e coordina il PEIMAF, il Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti, essenziale per la gestione di grandi emergenze e catastrofi.

La Direzione Strategica sottolinea come queste nomine garantiscano continuità e competenza, rafforzando l’offerta sanitaria e confermando il percorso di eccellenza assistenziale nella città di Messina.

