Lunedì 12 Messina celebra la Giornata Nazionale del Tricolore 2026

229° Anniversario – “Un solo vessillo, un’unica storia”.

Messina celebrerà lunedì 12 gennaio 2026 la Giornata Nazionale del Tricolore, in occasione del 229° Anniversario della nascita della Bandiera italiana, con una cerimonia dal forte valore simbolico e istituzionale dal titolo “Un solo vessillo, un’unica storia”. La manifestazione si terrà in piazza Unione Europea; a seguire, i lavori proseguiranno nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

L’evento è promosso dal Comune di Messina e dalla Prefettura di Messina, d’intesa con le Associazioni di Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in collaborazione con la Brigata Meccanizzata “Aosta”.

In particolare, partecipano all’organizzazione le associazioni presenti sul territorio: U.I.R. – Unione Insigniti della Repubblica, rappresentata dal Consigliere della presidenza Cav. Pietro Bongiovanni; A.N.I.O.M.R.I.D. (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati), presieduta dal Colonnello Medico Ufficiale OMRI Francesco Salvatore Frazzetta; la Federazione del Nastro Azzurro, presieduta da Biagio Ricciardi. Saranno presenti delegazioni di studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, protagonisti attivi della giornata.

Il momento solenne della cerimonia sarà caratterizzato dall’Alza Bandiera accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Messina Federico Basile, della Prefetta di Messina Cosima Di Stani, e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Leon Zingales. L’incontro, moderato dall’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Silvana Paratore, vedrà gli interventi di autorevoli relatori: il Prof. Luigi D’Andrea, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Messina; e il Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante del Supporto Logistico della Marina Militare di Messina. Nel corso della manifestazione, un rappresentante degli studenti per ciascun istituto presente offrirà una riflessione sul significato del Tricolore, quale simbolo di unità, identità nazionale e valori costituzionali.

La celebrazione intende rinnovare il legame tra le istituzioni, le Forze Armate, il mondo della scuola e la cittadinanza, nel segno della memoria storica e dei principi fondanti della Repubblica Italiana.

