Nuove adesioni al progetto a sostegno del sindaco Federico Basile

Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è stata annunciata l’adesione di nuove figure al progetto politico a sostegno della candidatura del sindaco Federico Basile.

Un progetto che nasce dai risultati concreti raggiunti in questi anni e che ha consentito alla città di riconquistare normalità amministrativa, servizi essenziali e qualità della vita, restituendo ai cittadini opportunità che fino a pochi anni fa apparivano irraggiungibili. Un cammino già avviato e che, come più volte ribadito, deve proseguire con continuità e responsabilità, rafforzando l’azione amministrativa attraverso l’apporto di competenze, esperienze professionali e impegno civico.

Il sindaco Basile ha presentato due adesioni significative, frutto di una scelta di coscienza e di servizio: Nicola Bellinghieri e Alessandro La Cava, entrambi già impegnati quotidianamente nei rispettivi ambiti professionali al servizio della comunità.

Nel suo intervento, Nicola Bellinghieri, funzionario dei Vigili del Fuoco con oltre trent’anni di esperienza nella gestione delle emergenze e delle situazioni complesse, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a sostenere il progetto:

«Ho sempre lavorato al servizio della collettività, spesso nei momenti più difficili. Questo percorso mi ha insegnato che le decisioni vanno prese con competenza, responsabilità e ascolto. Metto a disposizione la mia esperienza, la mia serietà e lo spirito di servizio che hanno guidato tutta la mia vita professionale. Credo in una politica concreta, fatta di presenza, ed è per questo che ho scelto di dare il mio contributo a questo progetto».

Alessandro La Cava, ingegnere e componente del Consiglio di Amministrazione di ARISME, ha sottolineato come il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale abbia inciso profondamente sul funzionamento della macchina amministrativa e sull’attrattività della città:

«Se questo è il lavoro portato avanti da un singolo assessore, ha affermato riferendosi al report dell’assessore Minutoli, è evidente che si tratta del risultato di un’azione corale dell’intera Giunta. Messina oggi è una città attrattiva perché offre certezze, in particolare nei tempi amministrativi. Chi opera sul territorio percepisce chiaramente questo cambiamento rispetto al passato».

La Cava ha inoltre evidenziato il valore del lavoro meno visibile ma determinante svolto dagli uffici comunali e dalle partecipate, soffermandosi sul complesso percorso di risanamento e superamento della baraccopoli, che non si esaurisce nello sbaraccamento ma prosegue nel delicato processo di ricollocamento delle famiglie in soluzioni abitative dignitose, attraverso l’acquisizione e la ristrutturazione degli immobili.

“Ringrazio Nicola e Alessandro, ha detto Basile, per la scelta compiuta. Queste adesioni rappresentano un rafforzamento qualificato del progetto amministrativo, fondato su competenza, senso delle istituzioni e sulla disponibilità a condividere responsabilità e impegno, anche nei passaggi più complessi.

È un segnale chiaro del fatto che il percorso che stiamo portando avanti non è solo politico, ma profondamente civico: un progetto aperto al contributo di chi vive la città, la conosce e sceglie di mettersi al servizio della comunità per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati già raggiunti.”

