Ponte sullo Stretto, per Ciucci nessun dubbio: “cantieri entro l’estate 2026 senza ritardi”

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti sul Ponte sullo Stretto, confermando l’avvio dei cantieri entro l’estate 2026 senza ritardi. Queste affermazioni arrivano in un contesto di iter burocratico complesso, segnato da rilievi della Corte dei Conti e un recente decreto governativo.

Ciucci ha sottolineato che “nessun allungamento dei tempi per la realizzazione del ponte”, citando la tempistica del Decreto Legge ‘Commissari’ che prevede l’inizio della fase realizzativa entro l’estate. Ha ribadito la solidità del progetto, pienamente conforme alle norme italiane ed europee, smentendo voci su faglie attive o irregolarità contrattuali. In precedenza, aveva definito “fuorvianti” alcune critiche, esprimendo fiducia in una registrazione piena da parte della Corte dei Conti.

Il progetto ha affrontato ostacoli dalla Corte dei Conti, che ha bocciato inizialmente la delibera CIPESS per insufficienze documentali, ma un decreto del febbraio 2026 recepisce i rilievi e sblocca l’iter. Il governo punta a completare le autorizzazioni entro metà 2026, con Salvini che conferma l’avvio cantieri nel 2026.

Il MIT ha annunciato tecnici e giuristi al lavoro sulle motivazioni della Corte, mentre Ciucci resta “fiducioso e determinato”. Opposizione come PD e 5 Stelle critica, con emendamenti per ridefinanziare fondi, ma il governo e Ciucci insistono sulla strategicità dell’opera per economia e insularità siciliana. Nessun nuovo intoppo segnalato al 10 febbraio 2026, con focus su trasparenza e copertura finanziaria totale.