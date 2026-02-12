Carnevale in nave con Caronte & Tourist: animazione e solidarietà il 15 febbraio

Maschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10:00, la nave Telepass di Caronte & Tourist ospiterà “Carnevale in Nave”, una festa in maschera navigante sullo Stretto di Messina dedicata ai bambini.

Un evento del format Onde Sonore pensato per regalare momenti di gioia ai più piccoli, ma con un’importante finalità solidale: anche quest’anno l’intero incasso derivante dalla vendita dei biglietti pedonali (pari a 2,50 euro per adulti e bambini con più di dieci anni) sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’Associazione Misericordia di Messina, che da anni si occupa di assistenza sanitaria e della cura delle persone più fragili.

L’intrattenimento a bordo sarà a cura di Mister Alex, che coinvolgerà grandi e piccini con giochi, musica, truccabimbi e animazione per tutta la giornata. Ai partecipanti sarà inoltre offerta una merenda a bordo.

ORARI E PARTENZE

La nave Telepass effettuerà corse ogni ora e venti minuti fino alle ore 17:20 da entrambi i porti dello Stretto:

Villa San Giovanni: 10:00 – 11:20 – 12:40 – 14:00 – 15:20 – 16:40

Rada San Francesco (Messina): 10:40 – 12:00 – 13:20 – 14:40 – 16:00 – 17:20

La festa inizierà e terminerà al porto di Villa San Giovanni.

