Cadavere in decomposizione trovato a Messina

Un uomo di circa 57-58 anni è stato ritrovato senza vita in un appartamento di via XXIV Maggio 107, in pieno centro a Messina, in stato di avanzata decomposizione.

Il cadavere è stato individuato nella tarda mattinata del 4-5 marzo 2026 dagli operai di un’impresa di ristrutturazione dello stabile, insospettiti da un forte odore proveniente dall’alloggio all’ultimo piano. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, agenti di Polizia delle Volanti e sanitari del 118, che hanno constatato il decesso senza possibilità di intervento.

Lo stato del corpo suggerisce che la morte risalga a circa 20 giorni o tre settimane prima del ritrovamento, con ipotesi iniziali di cause naturali o solitudine, ma la Polizia ha avviato accertamenti per ricostruire le circostanze e la data esatta del decesso. Non sono emersi dettagli sulle cause precise né sull’identità della vittima, in attesa di ulteriori verifiche medico-legali. L’area è stata posta sotto sequestro per le indagini in corso.

