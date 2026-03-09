“Verso il referendum: magistrati e avvocati a confronto” a Messina

Si terrà domani 10 marzo 2026 alle 16.30 in Via Giacomo Venezian n. 43 primo piano (sede della Scuola Forense dell’ Ordine degli Avvocati di Messina) l’incontro/dibattito sul voto referendario che chiamerá gli italiani alle urne il prossimo 22 e 23 marzo.

A discutere delle contrapposte ragioni saranno il Dott. Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, già Capo dell’Ufficio presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, e l’Avv. Diego Foti, esperto di diritto e procedura penale del Foro di Messina.

Modererà l’evento il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Paolo Vermiglio, da sempre molto attento alle tematiche connesse alla giustizia.

Introdurrá l’incontro l’avv. Letizia Lo Giudice, da anni impegnata per l’affermazione dei diritti dei detenuti. L’evento sarà ospitato dalla Scuola Forense dell’Ordine Avvocati di Messina la cui responsabile è la Consigliera Avv. Frida Simona Giuffrida che ha da subito messo a disposizione le ore della didattica forense per rendere un servizio di informazione all’intera cittadinanza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it