Inchiesta corruzione ARS: sulla richiesta di rinvio a giudizio per Elvira Amata il gip deciderà il 20 aprile

Il prossimo 20 aprile il Gip di Palermo Walter Turturici deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla Procura nei confronti dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. Sempre il 20 aprile si pronuncerà anche sul giudizio abbreviato a carico di Marcella Cannariato, l’imprenditrice accusata di avere garantito l’assunzione del nipote dell’esponente di Fratelli d’ Italia nell’azienda di cui è legale rappresentante, la A&C Broker.

Sono invece fissate al 23 marzo le discussioni delle parti. Secondo l’imputazione Amata si sarebbe fatta promettere e dare da Cannariato utilità consistenti “nella assunzione (dal 26 settembre 2023 al mese di marzo 2024) nella A&C Broker del nipote Tommaso Paolucci e nel pagamento delle spese per l’alloggio di quest’ultimo in una struttura ricettiva di Palermo”.

Questo in cambio del decreto assessoriale con il quale Amata “individuava la manifestazione promossa dalla fondazione Marisa Bellisario (di cui la Cannariato era rappresentante regionale) denominata “XXIII edizione Donna, Economia e Potere”, ai fini della concessione di un finanziamento pubblico di 30 mila euro”:

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, Amata ha confermato la circostanza dell’assunzione, spiegando però di aver voluto aiutare il ragazzo colpito da un gravissimo lutto.

