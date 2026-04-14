Continuità territoriale, Antonio De Luca: “Il M5S é al fianco dei lavoratori Blu Jet, basta disparità e salari più bassi nel pubblico”

Il MoVimento 5 Stelle aderisce alla mobilitazione per la continuità territoriale sullo Stretto di Messina e sarà presente al presidio in programma il prossimo 17 aprile.

L’on. Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, interverrà nel corso della manifestazione. Sarà presente anche la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà.

“Parteciperemo a questa mobilitazione – dichiara Antonio De Luca – perché riguarda un tema centrale per il nostro territorio: il diritto alla mobilità e la dignità del lavoro. Non è accettabile che lavoratori che svolgono le stesse mansioni percepiscano trattamenti economici così diversi, soprattutto quando a essere penalizzati sono proprio quelli impiegati nel servizio pubblico”.

Il parlamentare messinese richiama quindi l’attenzione sull’iniziativa parlamentare già avviata dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale.

“L’interrogazione presentata dalla senatrice Barbara Floridia ha acceso i riflettori su una disparità che non può più essere ignorata. I lavoratori Blu Jet garantiscono ogni giorno la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria, ma continuano a operare senza una contrattazione di secondo livello e con retribuzioni inferiori rispetto ad altri operatori dello Stretto”, prosegue.

“Serve un intervento immediato per ristabilire condizioni di equità. È necessario arrivare a un sistema che riconosca pari dignità a tutti i lavoratori del comparto, superando le attuali distorsioni e garantendo diritti e tutele adeguate. Il MoVimento 5 Stelle partecipa a questa manifestazione – conclude Antonio De Luca – non solo per sostenere i lavoratori, ma per ribadire che la continuità territoriale non può essere assicurata scaricando il costo su chi lavora. È una questione di giustizia sociale e di rispetto per il nostro territorio”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it