Brolo, minorenne precipita dal balcone in pieno centro: è grave, indagano i carabinieri

Drammatico episodio nella notte nel centro di Brolo, dove una ragazza minorenne è precipitata dal balcone di un appartamento riportando gravi ferite. La giovane, originaria della provincia di Catania secondo alcune testate, si trovava nell’abitazione insieme ad altre coetanee quando, per cause ancora da chiarire, è caduta nel vuoto per diversi metri dalla parte retrostante dello stabile.

La minorenne era a Brolo nell’ambito di una trasferta sportiva legata alla propria squadra di pallavolo, ospite in un alloggio in pieno centro abitato condiviso con altre ragazze del gruppo. La dinamica non è ancora del tutto definita, ma da una prima ricostruzione la caduta sarebbe stata in parte attutita dai fili per la biancheria stesi all’esterno delle abitazioni sottostanti, circostanza che potrebbe aver evitato conseguenze ancora più devastanti.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferire d’urgenza la ragazza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi e i medici mantengono il riserbo, mentre familiari e compagne di squadra seguono con apprensione l’evoluzione del quadro clinico.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza cosa sia successo nelle ore notturne all’interno dell’appartamento. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze delle ragazze presenti e acquisendo tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica della caduta.

Nella cittadina tirrenica l’episodio ha suscitato forte impressione e preoccupazione. La notizia del grave incidente si è rapidamente diffusa, soprattutto negli ambienti sportivi legati alla pallavolo giovanile, mentre la comunità si stringe idealmente attorno alla giovane vittima della caduta, in attesa di sviluppi dalle indagini e di notizie incoraggianti dall’ospedale

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