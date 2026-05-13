Il “Maggio dei Libri” alla Biblioteca Regionale di Messina

Con incipit giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17, presso il Salone Eventi d’Istituto, la Biblioteca Regionale di Messina propone per l’edizione 2026 de “Il Maggio dei Libri”, filone secondo “Creature in cammino”, l’Esposizione Bibliografica e Iconografica “Dal torchio alla terra di mezzo: l’eredità delle Cronache di Norimberga”.

A partire dall’Incunabolo “Liber Chronicarum”, conosciuto in italiano con il titolo di “Cronache di Norimberga”, opera quattrocentesca del medico ed erudito tedesco Hartmann Schedel, il percorso espositivo attraverserà le produzioni letterarie successive, per mostrarne l’utilizzo nella tradizione e nel genere fantasy.

L’evento si inserisce nel Cartellone “Il Maggio dei Libri a Messina 2026”, stilato dalla Città Metropolitana di Messina, sulla scorta del tema già scelto per l’ultima edizione di Libriamoci,“Ogni libro è una creatura viva” – dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi – che celebra la lettura come strumento di relazione e armonia.

La Biblioteca “Giacomo Longo”, che aderisce al “Patto per la Lettura” della Città di Messina, darà, così, l’opportunità di scoprire testi antichi e moderni che afferiscono al mondo reale e fantastico; il ricco percorso espositivo, corredato da un impianto didascalico, sarà in grado di evocare l’universo immaginario che pulsa in ciascuno noi.

La mostra resterà fruibile fino a venerdì 12 giugno 2026, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; mercoledì anche di pomeriggio, dalle 15 alle 17:30. E’ consigliabile la prenotazione per gruppi organizzati o scuole.

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