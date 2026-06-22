Messina, Basile presenta la nuova Giunta: Castelli vice, Vadalà e Forami le novità

Prende ufficialmente forma il secondo mandato amministrativo del sindaco Federico Basile. A Palazzo Zanca è stata presentata la nuova Giunta comunale che guiderà Messina dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, concluse con la riconferma del primo cittadino al primo turno con il 58,42% dei consensi.

Una squadra composta interamente da esponenti di Sud chiama Nord, nella quale convivono continuità amministrativa e alcune novità di rilievo. La modifica più significativa riguarda la nomina di Laura Castelli a vicesindaca. L’ex viceministra, oggi presidente nazionale del movimento, assume un ruolo centrale nell’esecutivo cittadino.

Entrano inoltre in Giunta l’ex provveditore agli Studi Stello Vadalà e la giovane Iris Forami, espressione del movimento giovanile legato al progetto politico di Cateno De Luca.

Nel corso della presentazione, Basile ha definito il nuovo esecutivo una “Giunta a tempo”, annunciando una verifica politica e amministrativa entro dodici mesi. Un richiamo alla rotazione che, nelle intenzioni del sindaco, dovrà caratterizzare questa fase di governo e incidere anche sui futuri equilibri politici, in vista delle prossime sfide elettorali regionali.

Restano al loro posto Francesco Caminiti, Liana Cannata, Alessandra Calafiore, Antonino Carreri, Massimo Finocchiaro ed Enzo Caruso. Escono invece dalla squadra di governo Massimiliano Minutoli, Salvatore Mondello e Roberto Cicala. Non figura nella nuova Giunta neppure l’ex direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Dopo il giuramento davanti alla segretaria generale Rossana Carrubba, la nuova Giunta è entrata ufficialmente in carica.

Basile mantiene per sé alcune competenze strategiche: Bilancio, Ponte sullo Stretto, Polizia Municipale, Protezione civile, Smart City, Fondi europei, Risanamento e rapporti istituzionali.

A Laura Castelli, nuova vicesindaca, vanno invece Contenzioso, lotta all’evasione tributaria, patrimonio culturale, cerimoniale, ufficio di gabinetto e sistemi informatici.

Francesco Caminiti seguirà Lavori pubblici, Urbanistica, Mobilità, Edilizia e Politiche del mare.

Liana Cannata avrà competenza su Ambiente, Transizione ecologica, Decoro urbano, Pari opportunità e Politiche agroalimentari.

Alessandra Calafiore continuerà a occuparsi di Politiche sociali, Casa, Salute e tutela degli animali.

Antonino Carreri curerà i rapporti con il Consiglio comunale, il decentramento amministrativo e le Municipalità.

Massimo Finocchiaro gestirà Manutenzioni, Servizi al cittadino, Attività produttive, Grandi eventi, Sicurezza sul lavoro e Cimiteri.

A Vincenzo Caruso vengono confermate le deleghe a Cultura, Turismo, Brand Messina, enti teatrali, patrimonio fortificato, tradizioni popolari e toponomastica.

Stello Vadalà guiderà i settori Istruzione, Formazione e Sport.

Infine, Iris Forami sarà responsabile delle Politiche giovanili e dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che ha sottolineato i risultati ottenuti dall’amministrazione negli ultimi anni e indicato nella Sicilia il prossimo obiettivo politico del movimento.

Basile ha ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato nel primo mandato, sostenendo che “la Regione siciliana ha bisogno di Cateno De Luca” e rilanciando l’idea di una Messina protagonista nel panorama regionale.

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