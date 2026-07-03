Messina 2031, il PSI apre il “cantiere delle idee”: al via un percorso di ascolto e progettazione per il futuro della città

In data 2 luglio 2026 si è svolta la conferenza stampa per la presentazione di “Messina 2031”, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano di Messina con l’obiettivo di avviare un percorso di ascolto, studio e partecipazione per costruire una proposta politica condivisa per il futuro della città. Ad aprire l’incontro è stato il segretario comunale Prof. Enrico Nastro, che ha illustrato il significato dell’iniziativa, definendola l’inizio di un vero e proprio “cantiere delle idee”.

«Oggi – ha dichiarato – inauguriamo un percorso di ascolto e di studio delle criticità e delle potenzialità di Messina. Un progetto che vogliamo costruire insieme ai cittadini, recuperando il valore dell’ascolto, della condivisione e della mediazione, senza pregiudizi e nell’interesse esclusivo della città.»

Nel corso dell’intervento è stato sottolineato come il PSI intenda assumere un atteggiamento costruttivo nei confronti della nuova amministrazione comunale, valutandone l’operato esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti, riconoscendo i meriti e criticando con responsabilità gli atti ritenuti non in linea con l’interesse della comunità.

Al centro del progetto vi è anche la volontà di rilanciare il ruolo del partito come luogo di partecipazione democratica, confronto e rappresentanza, attraverso una struttura organizzata e radicata sul territorio. Per questo motivo sono state istituite specifiche commissioni dedicate ai principali temi della vita cittadina: urbanistica, salute, affari sociali, cultura e sport, lavoro e impresa.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche giovanili, con l’intervento della Segretaria Giovanile del PSI, dott.ssa Carlotta Tortora, che ha sottolineato come “Messina 2031” nasca con l’obiettivo di avviare un percorso stabile di confronto con i giovani della città, raccogliendo idee, proposte e contributi per costruire insieme una Messina sempre più attenta alle esigenze delle nuove generazioni. La conferenza si è conclusa con un invito rivolto ai giovani messinesi a partecipare attivamente alla vita della città, nella convinzione che il futuro del territorio dipenda dall’impegno quotidiano di chi lo vive.

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