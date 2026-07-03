Messina in lutto per Giulia: sabato i funerali al Duomo

Messina si prepara all’ultimo saluto a Giulia Scimone, la quindicenne morta dopo essere stata travolta da una moto a Torre Faro, borgo marinaro della città. Sabato 4 luglio, alle 16.30, i funerali saranno celebrati nella Basilica Cattedrale, mentre il Comune ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata.

La tragedia è avvenuta domenica 28 giugno in via Circuito, in uno dei luoghi più frequentati del borgo sullo Stretto, e ha profondamente scosso l’intera comunità messinese. Alla guida della moto c’era un ragazzo di 20 anni, rimasto ferito nell’impatto e poi arrestato con l’ipotesi di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe lanciato lo scooter su una sola ruota e poi avrebbe perso il controllo, finendo per investire la ragazza. Alcune testate parlano di immagini di videosorveglianza che mostrerebbero la moto mentre procede impennata in mezzo alla strada, prima dello sbandamento e dell’impatto. In un’altra ricostruzione, l’urto sarebbe stato violentissimo, al punto da proiettare Giulia a distanza sull’asfalto. Una indagine è in corso.

Il lutto cittadino accompagnerà la cerimonia funebre come segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione collettiva al dolore. Il Comune ha disposto le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e ha invitato cittadini e attività commerciali a osservare il momento del commiato con sobrietà e rispetto.

La vicenda ha riaperto anche il tema della sicurezza stradale nei luoghi di ritrovo giovanile, soprattutto nelle aree più frequentate delle serate estive. Torre Faro, in queste ore, resta il simbolo del dolore di una città intera che si stringe attorno ai familiari di Giulia.