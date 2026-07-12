Indagini in corso dopo la morte di “Enzo Miao”, disposta l’autopsia

La Procura sta ancora lavorando sulla ricostruzione della dinamica e sulle eventuali responsabilità del conducente della moto che ha travolto e ucciso Vincenzo La Foresta, 49 anni, conosciuto sui social come “Enzo Miao”. Nelle prossime ore, al Policlinico, si svolgerà l’autopsia. Il fascicolo è stato aperto per omicidio stradale e gli accertamenti puntano a chiarire in modo preciso la velocità del mezzo, le condizioni della strada e ogni elemento utile a definire la sequenza del violentissimo impatto che non ha lasciato scampo al pedone.

Alla guida di una moto di grossa cilindrata un quarantenne, già sottoposto dagli inquirenti al test sull’assunzione di alcool o droga, la cui posizione è adesso aggravata dal fatto che la moto è risultata anche non assicurata al momento dell’incidente. Gli accertamenti della Polizia municipale proseguono per chiarire la dinamica esatta dell’investimento e le eventuali responsabilità.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni di La Foresta sono apparse subito gravissime e il decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

Tantissimi i messaggi di commozione sui social dei tanti abitanti di Mangialupi e Gazzi dove l’uomo abitava.

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