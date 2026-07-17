Nasce Sinistra Italiana-AVS Messina e parte il percorso verso il Congresso Provinciale: Ivan Tornesi sarà la nuova guida

Un nuovo corso per Sinistra Italiana-AVS a Messina dopo le dimissioni di Alessandra Minniti. L’assemblea tenutasi giovedì sera, caratterizzata da una partecipazione significativa e da numerose nuove adesioni, ha segnato un momento di rilancio per il partito sul territorio. Durante l’incontro è stato formalizzato l’incarico di coordinatore provinciale all’attivista Ivan Tornesi, mentre Tonino Cafeo entrerà a far parte della segreteria regionale per rafforzare il coordinamento del partito in questa fase di costruzione.

Tornesi, figura nota per il suo impegno pluriennale nelle battaglie sociali e culturali nella zona sud di Messina, avrà il compito di guidare l’organizzazione in questa fase di transizione, traghettando il partito verso il congresso provinciale d’autunno, appuntamento cruciale in cui verrà eletto il nuovo gruppo dirigente.

Ai lavori ha partecipato il segretario regionale Pierpaolo Montalto, che ha analizzato i risultati dell’ultima tornata elettorale in Sicilia. Montalto ha espresso soddisfazione per la crescita politica e territoriale di Sinistra Italiana in diverse aree dell’Isola e per il ruolo strategico assunto dal partito nella costruzione della coalizione alternativa al centrodestra.

Il dibattito si è poi focalizzato sulla realtà messinese: l’analisi politica ha evidenziato la necessità di una ricostruzione radicale per superare l’attuale fase di debolezza della sinistra nelle istituzioni locali. L’obiettivo è chiaro: lanciare un segnale forte e riprendere un radicamento solido e capillare sul territorio.

Sinistra Italiana-AVS Messina si prepara dunque a un impegno serrato, ponendo al centro del dibattito pubblico le grandi questioni provinciali: dalla ferma opposizione al progetto del Ponte sullo Stretto alle battaglie al fianco dei lavoratori per la difesa dei loro diritti (vedi vertenze Bluvia e Riders), fino al sostegno concreto alle istanze dei movimenti sociali. Il percorso verso il congresso sarà, in questo senso, l’occasione per definire una visione politica chiara, capace di restituire al territorio provinciale un punto di riferimento solido e coerente.

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