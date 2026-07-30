Pistunina, palazzina crollata: si scava tra le macerie, sette i dispersi accertati

A Messina si lavora senza sosta dopo il crollo della palazzina a Pistunina: il sindaco Federico Basile ha riferito che i dispersi al momento accertati sono sette, anche se il dato non è ancora definitivo. L’area è stata messa in sicurezza per il timore di una fuga di gas, mentre i vigili del fuoco proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie.

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un’esplosione, come ipotizzato inizialmente, ma di un crollo strutturale. Al primo piano, nello store cinese, si trovavano circa 20 persone; al piano terra lavoravano cinque operai, che sarebbero riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze, circa 15 secondo le prime informazioni, e un presidio sanitario è stato schierato anche dall’altra parte della Statale, attualmente chiusa al traffico. In queste ore si sta cercando di geolocalizzare i telefonini per capire quante persone possano trovarsi ancora sotto i detriti.

Confconsumatori Messina ha comunicato di essere a disposizione di tutti coloro che sono rimasti coinvolti nel crollo, offrendo assistenza gratuita a chi ne avrà bisogno. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il 351 8647740.

La situazione resta in evoluzione e il numero delle persone coinvolte potrebbe cambiare nelle prossime ore. Le operazioni di soccorso proseguono con la massima prudenza, mentre cresce l’apprensione per le sorti dei dispersi.

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