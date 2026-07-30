Messina, esplosione a Pistunina: crolla una palazzina, cinque feriti gravi

Paura nel pomeriggio a Pistunina, nella zona sud di Messina, per una violenta esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzina di tre piani. L’edificio, che ospitava abitazioni e alcuni esercizi commerciali, è stato letteralmente sventrato dal boato, avvertito anche a distanza.

Il bilancio provvisorio è di cinque persone rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso al Policlinico universitario di Messina. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, insieme a forze dell’ordine, Polizia municipale e personale del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella ricerca di eventuali dispersi e nella messa in sicurezza dell’area.

Al momento le cause dell’esplosione non sono state ancora accertate. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche una fuga di gas, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’origine della deflagrazione. Intanto l’area resta transennata e presidiata, mentre tra i residenti il timore è che il bilancio possa aggravarsi nelle prossime ore.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’attivazione immediata del Centro operativo comunale (Coc) e dei Servizi sociali, per coordinare l’emergenza e garantire supporto alle persone coinvolte e alle famiglie interessate. Palazzo Zanca assicura che seguirà costantemente l’evolversi della situazione.

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