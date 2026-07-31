Crollo palazzina Pistunina: individuato un corpo tra la macerie

Individuato il primo cadavere sotto le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si tratta dell’imprenditore Carmelo Leone.
Per estrarlo serviranno almeno due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.
“È arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima aspettiamo ora che lo estraggono. È stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutto quelli che stanno dando una mano da ieri pomeriggio”. Lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile, sul crollo dell’edificio del rione Pistunina.