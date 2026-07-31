Crollo palazzina Pistunina: individuato un corpo tra la macerie

“È arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima aspettiamo ora che lo estraggono. È stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutto quelli che stanno dando una mano da ieri pomeriggio”. Lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile, sul crollo dell’edificio del rione Pistunina.