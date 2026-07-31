Notte di ricerche, all’alba ancora nessuna notizia dei dispersi

Alle 6:47 nessuno dei dispersi è stato ancora trovato. Lo confermano i Vigili del Fuoco che continuano le operazioni di ricerca.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte ma sono state rese difficili da un incendio. Al momento non ci sono notizie di ritrovamenti.

I dispersi sono: Carmelo Leone, le sorelle Sara Leone e Rosa Leone, il marito di Rosa Santino Magazzù, il domestico Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano.

Nel crollo sono rimasti feriti anche altri 3 uomini: due sono ricoverati al Policlinico di Messina, il terzo è stato già dimesso.

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