Notte di ricerche, all’alba ancora nessuna notizia dei dispersi

Alle 6:47 nessuno dei dispersi è stato ancora trovato. Lo confermano i Vigili del Fuoco che continuano le operazioni di ricerca.
L’ edificio di fine anni ’80 è crollato dopo un lento cedimento. La palazzina, di proprietà della famiglia di imprenditori Leone, è ora ridotta a un cumulo di macerie.
Le ricerche sono proseguite tutta la notte ma sono state rese difficili da un incendio. Al momento non ci sono notizie di ritrovamenti.
I dispersi sono: Carmelo Leone, le sorelle Sara Leone e Rosa Leone, il marito di Rosa Santino Magazzù, il domestico Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano.
Nel crollo sono rimasti feriti anche altri 3 uomini: due sono ricoverati al Policlinico di Messina, il terzo è stato già dimesso.
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