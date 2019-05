Alberto Urso in finale ad Amici: sabato il maxischermo a Messina

Ad un passo dalla fine, con l’adrenalina alle stelle. Il messinese Alberto Urso vola in finale ad Amici e Messina è pronta a sostenere il suo “ragazzo”.

Per questo, sabato prossimo a Piazza Cairoli verrà installato un maxischermo per seguire l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, in cui il tenore si giocherà la vittoria da molti auspicata.

Ad annunciare l’istallazione del maxischermo l’assessore Scattareggia che pochi giorni prima aveva ricevuto una formale richiesta dal consigliere grillino Paolo Mangano e che ha dichiarato: “Abbiamo atteso l’esito della semifinale prima di ufficializzare l’evento che, il Sindaco e la Giunta vogliono fortemente dedicare a questo nostro giovane talento messinese Alberto Urso che sta portando con onore e professionalità in alto il nome della nostra città Messina“.