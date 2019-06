Apertura al traffico di Piazza Cairoli, De Luca smorza l’entusiasmo della prima ora e “rettifica”

Se volessimo usare una metafora tutta siciliana, il sindaco “tira a petra e muccia a manu” sull’apertura al traffico di Piazza Cairoli e in serata, smorzato l’entusiasmo degli annunci e tenendo conto del coro di no che si è levato a più livelli, ha ufficialmente inviato una “precisazione” agli organi di stampa.

“Oggi, venerdì 14, il sindaco Cateno De Luca e la Giunta comunale – si legge nel comunicato di Palazzo Zanca – hanno ricevuto una proposta formulata da un numeroso gruppo di cittadini che hanno chiesto di riaprire, nei giorni dal lunedì al venerdì mattina, piazza Cairoli al traffico veicolare ripristinando l’isola pedonale nel pomeriggio di venerdì e per tutto il weekend.

La Giunta, verificata previamente con l’ufficio viabilità la fattibilità tecnica della proposta, si è limitata a recepire una legittima istanza della cittadinanza sulla quale, lo si ribadisce, l’organo che dovrà pronunciarsi è sempre il Consiglio Comunale.

Il ruolo della Giunta dunque è quello di recepire una proposta, legittimamente e democraticamente avanzata dai cittadini, e promuovere l’esame della stessa da parte del Civico consesso al quale spetta, in via esclusiva, decidere sulla pianificazione urbanistica e viaria della Città.

Del resto, la proposta di modifica dell’assetto viario di tutta la zona del centro cittadino è già inserita nel PGTU, in fase avanzata di definizione per essere sottoposto all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale.

Pertanto la Giunta non intende arrogarsi poteri che non le competono, e per questo si è limitata a recepire una legittima istanza presentata dai propri concittadini, rimettendo ogni decisione alla valutazione superiore del Civico Consesso affinché, esercitando il suo mandato rappresentativo, si esprima con giudizio e coscienza”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it