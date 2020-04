Coronavirus: l’aggiornamento in Sicilia e a Messina

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (lunedì 6 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.046 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.815 persone (+41), 108 sono guarite (+4) e 123 decedute (+7).

Degli attuali 1.815 positivi, 637 pazienti (+5) sono ricoverati – di cui 74 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.178 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (lunedì 6 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 106 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 92 (22, 4, 8); Catania, 540 (159, 25, 49); Enna, 271 (168, 1, 15); Messina, 320 (139, 17, 25); Palermo, 260 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 79 (44, 25, 7); Trapani, 100 (24, 1, 3).

ll coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa (dati registrati alle ore 11 di ogg) che una donna di 82 anni, già affetta da altre patologie, è deceduta ieri presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 25 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo si registrano 2 nuove guarigioni al Policlinico “G. Martino” di Messina: due donne di 96, 57. Le pazienti sono state ricoverate circa 2 settimane al Covid Hospital (Padiglione H).

In particolare la degente di 96 anni era una degli ospiti della casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina. Arrivata al Policlinico con crisi respiratorie, dopo la degenza e un ciclo di cure ha effettuato i due tamponi previsti che sono risultati negativi. È stata quindi dimessa e si trova adesso presso la struttura cittadina in cui erano stati alloggiati altri ospiti della stessa casa di riposo i quali non avevano contratto il Covid-19.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono 17.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it